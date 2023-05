Le elezioni comunali non hanno smosso i sondaggi

(Di giovedì 18 maggio 2023) AGI - La tornata diamministrative, di cui si è appena tenuto il primo turno in oltre 500 comuni, non sembra aver minimamentele acque delle preferenze politiche degli italiani, sicché le variazioni registrate nelle ultime settimane sono anche stavolta minime. I valori emersi nel voto di lista nei comuni superiori confermano un quadro nazionale che vede una netta predominanza del centrodestra come coalizione con FdI e Lega che si rafforzano, il Pd stabile, M5s rosicchia uno 0,1%. Supermedia liste FDI 29,0% (+0,2%) PD 20,4% (=) M5S 16,0% (+0,1%) Lega 9,2% (+0,3%) Forza Italia 7,0% (-0,1%) Azione 4,2% (-0,1%) Italia Viva 3,0% (+0,1%) Verdi/Sinistra 2,9% (=) +Europa 2,4% (+0,2%) Italexit 2,2% (+0,1%) Unione Popolare 1,1% (-0,3%) Noi Moderati 0,8% (-0,1%) Supermedia coalizioni 2022 Centrodestra 46,0% (+0,3%) ...

AGI - La tornata diamministrative , di cui si è appena tenuto il primo turno in oltre 500 comuni , non sembra aver minimamente smosso le acque delle preferenze politiche degli italiani, sicché le variazioni ...

Il sindaco Nacenzio Iannace ha già reso pienamente operativa la sua macchina amministrativa comunale, per la sua "terza edizione" della "Rinascita Sanleucia ...Letteralmente entusiasta per il nuovo consenso plebiscitario ottenuto, che lo ha proiettato a conquistare il suo terzo mandato consecutivo, il sindaco Iannace ha dunque subito ufficializzato l’organo ...