(Di giovedì 18 maggio 2023) AGI - La tornata diamministrative, di cui si è appena tenuto il primo turno in oltre 500 comuni, non sembra aver minimamentele acque delle preferenze politiche degli italiani, sicché le variazioni registrate nelle ultime settimane sono anche stavolta minime. I valori emersi nel voto di lista nei comuni superiori confermano un quadro nazionale che vede una netta predominanza del centrodestra come coalizione con FdI e Lega che si rafforzano, il Pd stabile, M5s rosicchia uno 0,1%. Supermedia liste FDI 29,0% (+0,2%) PD 20,4% (=) M5S 16,0% (+0,1%) Lega 9,2% (+0,3%) Forza Italia 7,0% (-0,1%) Azione 4,2% (-0,1%) Italia Viva 3,0% (+0,1%) Verdi/Sinistra 2,9% (=) +Europa 2,4% (+0,2%) Italexit 2,2% (+0,1%) Unione Popolare 1,1% (-0,3%) Noi Moderati 0,8% (-0,1%) Supermedia coalizioni 2022 Centrodestra 46,0% (+0,3%) ...

...si sono svolte leamministrative che hanno coinvolto 595 comuni italiani, tra cui 12 capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione, per il rinnovo dei sindaci e dei consigli. L'......che abbandonare il sogno di una città normale ' scrive l'ormai ex assessore che nelledel ... Permettetemi, a questo punto, un doveroso e caloroso ringraziamento a tutti i dipendenti. ...Nellesi deve parlare di problemi reali e soluzioni. E lo dico, sia chiaro, da sottosegretario all'Agricoltura, che ogni mattina si alza per difendere il made in Italy e che ...

Le elezioni comunali non hanno smosso i sondaggi AGI - Agenzia Italia

TRENTO. Domani si svolgono le elezioni comunali nei Comuni di Lona Lases e di Bresimo in Trentino e Campo Tures in Alto Adige. Lona Lases invece torna alle urne dopo tre elezioni a vuoto, un lungo ..."Capire se Bracco rappresentasse l’alternativa politica più efficace per capacità di individuare i temi dell’avversario da controbattere, evitando di opporsi sempre" ...