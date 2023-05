Le città delle auto bandite

Leggi su panorama

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, Torino, Firenze... Sempre più comuni chiudono il centro alle macchine meno nuove, seguendo l’esempio di Milano. Una scelta che taglia fuori chi non può spendere in motori green. Il partito della ztl ha colpito ancora: mai come in questo caso si tratta di una definizione calzante, con una smania che pervade tanteamministrate dal centrosinistra. Quale? Bloccare, porre divieti per spingere all’uso di veicoli di nuova generazione che però, evidentemente, non tutti possono permettersi. Da Milano a Roma, da Torino a Firenze, è un fiorire di delibere contro la circolazione di veicoli inquinanti. La motivazione, per carità, è sacrosanta. Si punta ad abbattere i livelli di inquinamento e migliorare la qualità dell’aria. Solo che i sindaci di varie metropoli assumono misure draconiane che, manco a dirlo, danneggiano i cittadini con problemi ...