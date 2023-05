Le chiare parole del cardinale Parolin sulla guerra che non piaceranno a Mosca

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 18 maggio 2023) “Non possiamo accettare passivamente che ladi aggressione in quel martoriato paese continui. Tenere sempre a mente il popolo ucraino che soffre o muore”, ha detto il segretario di stato della Santa Sede, ilPietro, intervenendo al vertice del Consiglio d’Europa in corso a Reykjavík, in Islanda.misurate ma nette, anche perché rispondono a una delle più insistenti richieste della parte ucraina, e cioè la definizione della Russia quale stato aggressore.lo dice, confermando che l’udienza concessa dal Papa a Volodymyr Zelensky, sabato scorso, non rispondeva a una semplice richiesta “cui non si può dire di no”, come pure qualche media aveva scritto alla vigilia dell’incontro. Certo, la mediazione vaticana non ci sarà, Zelensky ha esplicitamente detto di non averne ...