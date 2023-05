(Di giovedì 18 maggio 2023) Mai come quest’anno, le voci di una sua possibile partenza stanno tenendo regolarmente banco in casa. E se nelle passate stagioni, a scoraggiare i corteggiatori c’è sempre stata l’entità della cifra richiesta dal club biancoceleste, con il contratto in scadenza tra dodici mesi...

... ma i bianconeri hanno già un piano: il club torinese, scrive Il Messaggero ,di inserire l'esterno svedese nell'operazione per prelevare Sergej Milinkovic - Savic dalla- Lecce 2 - 2 Maresca (Var: Fabbri) 6 'Il Var lo aiuta per il fallo da rigore di Hysaj su ... Juventus - Cremonese 2 - 0 Chiffi (Var: La Penna) 6,5 'bene il contatto tra Sernicola e Iling ...Non ultimo, siil lavoro divulgativo e di trasparenza svolto dai singoli Comuni nella ... 14 l' Abruzzo , 11 la Sicilia , e ancora 10 per ile il Trentino - Alto Adige. L' Emilia - Romagna ...

Lazio, si valuta il dopo Milinkovic-Savic: Zielinski, Loftus-Cheek e Gedson Fernandes Today.it

Le voci di mercato, come al solito, in orbita Lazio, sono tante. La verità è che sicuramente il club biancocelesti valuta tanti profili, una sorta di casting, ma solo pochi sono i prescelti. Tare, per ...FORMELLO - Non c'era "nessuno", i timori sono stati smorzati seduta facendo. Era iniziata senza Vecino, Zaccagni, Milinkovic, Marcos Antonio, Marusic e Cataldi.