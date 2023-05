Lazio | Felipe Anderson carica la squadra | “È tutto nelle nostre mani”

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 maggio 2023) Lasi concede una pausa in vista dello sprint finale che partirà da Udine e che vedrà gli uomini di Sarri obbligati a conquistare almeno 5 puntiultime 3 partite, per essere certi di partecipare alla prossima Champions League. Un obiettivo che sono tutti convinti di poter raggiungere, a partire dache, durante la visita all’istituto romano Pascal, ha spronato i compagni in vista della trasferta di Udine: “Dobbiamo concentrarci su questa partita perché sappiamo di non poter sbagliare più. È”, le sue parole. Una sfida, quella contro l’Udinese, alla quale non prenderà parte Danilo Cataldi, ancora alle prese con il problema al polpaccio e lontano dal recupero; al suo posto in regia giocherà Vecino, ...