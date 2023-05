L’avvocato Bernardini de Pace racconta i divorzi dei vip | “Il più sanguinoso? Quello tra Al Bano e Romina”

(Di giovedì 18 maggio 2023)Annamariadedei vip Annamariade, avvocato matrimonialista tra i più noti in Italia, hato alcuni aspetti poco noti della sua vita privata svelando anche qualche dettaglio suidei vip. Intervistata dal Corriere della Sera, la legale ha ripercorso la sua vita professionale e privata, a partire dal matrimonio con l’ex marito, sposato a 22 anni e padre dei suoi figli: “Scoprii che non avevamo più soldi perché lui aveva comprato una scuderia di cavalli e passava i mercoledì a scommettere e perdere soldi. Io ero innamoratissima e rimasi così delusa che decisi di lasciarlo all’istante”. Da lì la decisione di laurearsi, “non potevo mantenere le bimbe, perciò tornai ...

Le parole dell'Annamariade Pace Prima di ...di affrontare alcuni dei casi famosi da lei affrontati come,... Successivamente, senza fare nomi,racconta anche la ...matrimonialista ripercorre la sua vita privata e professionale in una lunga ...OggiAnnamariade Pace ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Corriere della sera . Ed in questa circostanza ha parlato a 360 gradi della sua vita e del suo lavoro da ...