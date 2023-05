Lavoratori EAV da Benevento a Piedimonte | Mastella | irragionevole

(Di giovedì 18 maggio 2023) 29EAV trasferiti daMatese,in una lettera: decisione, da rivedere 29EAV trasferiti da. Il sindacoha inviato una lettera al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al presidente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale Luca Cascone e al presidente di Eav Umberto De Gregorio. L’intenzione del Sindaco diè stigmatizzare la decisione “di trasferire temporaneamente, presso il deposito diMatese, 29 unità lavorative in servizio presso la linea Ferroviaria/Napoli sugli autobus che svolgono il servizio sostitutivo ai treni”, si legge ...

... al presidente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale Luca Cascone e al presidente diUmberto De Gregorio per stigmatizzare la decisione 'di trasferire temporaneamente, presso il ...In totale nel 2023 sul settore gomma,ha assunto 86, di cui 71 part - time verticale e 15 full - time. ''Si tratta prevalentemente di uomini (poche donne) - proseguono dall'azienda di ...- continua sotto - Nei giorni scorsi isocialmente utili, che assicurano la funzionalità ... la realizzazione dei parcheggi comunali sui beni dati in concessione dall', a ridosso del ...

29 lavoratori Eav trasferiti da Benevento a Piedimonte, lettera di ... TV Sette Benevento

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha inviato una lettera al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al presidente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale Luca Cascone..Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...