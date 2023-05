L’Autonomia spacca il governo Zaia | “Se non passa viene meno l’oggetto sociale” La Russa | “Il dossier del Senato? Nessuna manina”

(Di giovedì 18 maggio 2023) È scontro tra la Lega e Fratelli d’Italia sul disegno di legge suldifferenziata, dopo ilcritico dell’Ufficio Bilancio del– diffuso dall’account LinkedIn di palazzo Madama e poi definito “una bozza provvisoria” – secondo cui il provvedimento aumenterebbe le disparità territoriali tra regioni. Il capogruppo alla Camera del Carroccio, Massimiliano Romeo, ha parlato di “colpo basso” e di “manine”, alimentando i sospetti verso Fratelli d’Italia, da sempre scettica sul federalismo. Suggestioni respinte dal partito di Giorgia Meloni: “Fratelli d’Italia non ha mai usato le manine, le nostre mani sono sempre ben in evidenza. Da parte nostra nessun pregiudizio sul processo federativo, che deve andare avanti insieme al rafforzamento delle istituzioni centrali, con l’elezione diretta del capo dello Stato o del ...

...dei poteri e dell'altro esaspera il principio di. ...si opporrà con forza nel merito e nel metodo ad una riforma che...con forza nel merito e nel metodo ad una riforma che'..., dal Senato solo 'criticità ipotetiche'. Così il ...' M5s di Giuseppe Conte: 'La riformail paese ai danni del Sud'.Ma per la Cgil di Avellino anche controdifferenziata che'Italia, così come denunciamo da tempo, anche palesato in un documento dei tecnici del Senato'.