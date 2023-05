Laura Pausini e il dolore per la sua Emilia Romagna sommersa dalle piogge

(Di giovedì 18 maggio 2023) La cantante, originaria di Faenza, ha lanciato un sos alle istituzioni italiane per dare sostegno al popolono romagnolo. ?«Fatemi sapere come posso essere d'aiuto», ha aggiunto

In queste ore sui social network così come nelle dichiarazioni ufficiali, in televisione, in radio e sui giornali i personaggi dello spettacolo nostrano stanno condividendo messaggi solidali rivolti ...Ben altra sensibilità viene dal mondo musicale emiliano - romagnolo, nel quale Vasco Rossi ,, Samuele Bersani , Ligabue , Biagio Antonacci e tanti altri non hanno fatto mancare parole ...Sui social la preoccupazione della cantante, che segue a distanza quanto sta accadendo nel suo paese, ...

“Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini. In questo momento la situazione meteo sta colpendo in modo violento anche Solarolo ...Sono giornate di forte preoccupazione per Laura Pausini, che assiste impotente e a distanza a quanto sta accadendo in Emilia Romagna. Anche il suo paese, Solarolo, è stato colpito dall'alluvione e ...