Latte di capra | scopri i benefici e le proprietà di questo superfood

Leggi su dilei

(Di giovedì 18 maggio 2023) Buono e salutare, ildiè un alimento ideale per restare in forma. Possiede ottimenutrizionali ed è un perfetto sostituto delvaccino e/o delle alternative vegetali come ildi soia, di riso, avena o mandorla. Altamente digeribile, è ricco di vitamine e sali minerali che aiutano l’organismo a mantenersi in forze. Ma è anche l’ingrediente base per realizzare squisiti formaggi e yogurt, nonché saponi nutrienti e idratanti. La sua quota calorica è di 76 Kcal per 100 g, contro le circa 63 deldi mucca. Sono entrambi alimenti salutari molto simili nel profilo nutrizionale ma con alcune differenze. Cos’è ildiIldiè una bevanda consumata da secoli in ...