L’attacco all’ASL1 Abruzzo è una delle più gravi violazioni dei dati della storia d’Italia

(Di giovedì 18 maggio 2023) Sono giorni complicatissimi e carichi di tensione in regione. Mentre – a livello nazionale – si discute di autonomia differenziata (che – come dimostrato dalla relazione dell’ufficio tecnico del Senato – non farebbe altro che aumentare il divario tra le regioni italiane più avanzate e quelle che stanno più indietro, sia a livello economico, sia per lo sviluppo tecnologico e digitale) e di perimetro di cybersicurezza, nella ASL 1 Avezzano, Sulmona e L’Aquila si sta consumando uno dei più clamorosi disastri, a livello dipersonali,del nostro Paese. Un attacco ransomware del gruppo di hacker Monti ha significato, dal 3 maggio in poi, la pubblicazione di quasi 400 giga dipersonali relativi – per la maggior parte – ai cittadini in cura in quel distretto sanitario. Una vera e ...