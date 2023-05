L’associazione nazionale dei revisori degli enti locali | la nostra professionalità va riconosciuta

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 18 maggio 2023) La prudenza, la moderazione, l’attenzione per i colleghi e per il lavoro di gruppo. Ma anche la trasparenza nei bilancipubblici. Tutto questo era Antonino Borghi, presidente compianto e uno dei fondatori deldei Certificatori e. Ecco perché per l’Ancrel ricordare a Bologna uno dei suoi padri è stato porre anche un accento forte sull’esigenza di un rigore e serietà nei bilanci e nella contabilità finanziaria, ma anche sull’importanza del ruolo e del lavoro deiin questo contesto. Ancor di più in un passaggio storico con la spendita corretta e la rendicontazione delle risorse del Piano ...