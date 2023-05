L’Anbi Lazio al fianco dell’Emilia Romagna | “Mezzi e personale a vostra disposizione”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma – “Anbiinsieme a tutti i Consorzi di Bonifica laziali, esprimono la loro vicinanza e solidarietà per tutto il popolomettendo a, per quanto necessario,per aiutare i Consorzi di Bonificache in queste tragiche ore stanno affrontando un evento catastrofico”. Lo dichiarano, a nome di tutto il sistema di Anbila Presidente Sonia Ricci e il Direttore Andrea Renna “Siamo vicini ad Anbi Emilia, impegnata a coordinare al meglio le attività dei Consorzi di Bonifica regionali”. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie dalla Pisana e dal territorio regionale del ...