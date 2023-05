L’analisi di via Nazionale | “Gli studi sulla flat tax? Concordano sono nel dire che ha effetti negativi su redistribuzione e disuguaglianza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Glisui vantaggi della tassa piatta per quanto riguarda crescita, gettito, riduzione dell’evasione e semplificazione arrivano a conclusioni discordanti tra loro. L’unico argomento su cui le ricerche “mostrano una certa convergenza è quello a sfavore della, ovvero le conseguenze su“. Il verdetto non è sorprendente ma arriva da una fonte super partes, la Banca d’Italia. In coda al testo dell’audizione di Giacomo Ricottidelega fiscale c’è infatti un’istruttiva appendice che, oltre a spiegare come solo 14 Paesi al mondo applichino al momento un’unica aliquota sui redditi delle persone fisiche, passa in rassegna le evidenze suglidi questo sistema di tassazione propugnato in Italia da Lega e FI. Secondo cui si ...