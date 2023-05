Lamela e Suso | gli ex “italiani” eliminano la Juventus che perde a Siviglia

(Di giovedì 18 maggio 2023): gli exlache. Lasi illude a, poi subisce la rimonta dei padroni di casa ed è fuori dall’Europa League. La finale sarà trae Roma. Si disputerà il 31 maggio a Budapest, alla Puskas Arena. Laè andata in vantaggio nella ripresa con Vlahovic. Poi ha subito la rimonta. Decisivi i gol di due ex “”. Primache ha pareggiato. E poi nel primo tempo supplementare, la rete decisiva dil’ex Roma. Laha sprecato tanto (una addirittura con Di Maria, sullo 0-0) ma anche Szczesny ha compiuto parate notevoli. Nel primo tempo ...

E' Vlahovic dentro da meno di un minuto a sbloccare la partita al 20' della ripresa ma al 26' pareggia l'ex Milan. Ai supplementari segna l'ex attaccante della Roma Erikche porta in ...Pari dell'ex Milan(71'). Szczesny salva su En Nesyri. Ai supplementari l'ex Roma, di testa, condanna i bianconeri (95').... subito decisivi: , sei minuti dopo è l'ex Milan, dopo l'ingresso anche diper Ocampos, a scagliare una sassata dal limite dell'area che riporta tutto in parità.ancora pericoloso, dentro ...

Dopo Suso, segna anche Lamela. Gli ex Serie A puniscono la Juve: Siviglia avanti 2-1 TUTTO mercato WEB

I Sevillistas trovano però subito il pari al 72' con l’ex Milan Suso. Gli andalusi ci provano a chiudere in tutti i modi la gara ma la Juve regge e si va ai supplementari. Al 95' però un cross ...Dopo il primo tempo concluso sullo 0-0 i bianconeri riescono ad andare in vantaggio con il subentrato Vlahovic, ma un eurogol di Suso dopo 6 minuti riporta il risultato in parità e manda la partita ai ...