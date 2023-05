(Di giovedì 18 maggio 2023), al supercar tutto terreno si mostra in azione sue in. La California è lo scenario perfetto in cui apprezzare l'attitudine eclettica della nuova perla ...

Sterrato , al supercar tutto terreno si mostra in azione su strada e in fuoristrada. La California è lo scenario perfetto in cui apprezzare l'attitudine eclettica della nuova perla ...

Lamborghini Huracàn Sterrato: ora il Toro va anche off-road Tuttosport

Lamborghini Huracan Sterrato in fuoristrada e su strada in California. La prima guida tra Joshua Tree Park e il Chuckwalla Valley Raceway.Tra le modifiche per trasformare una sportiva in una off-road, la presa d'aria che alimenta il motore è stata posizionata sul tetto e non più ai lati come sulle altre Huracan, onde evitare problemi di ...