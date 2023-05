L' alluvione sconvolge la Romagna | 11 morti e 13mila evacuati Esondati 21 corsi d' acqua

L'la Romagna: 11 morti e 13mila evacuati. Esondati 21 corsi d'acquaSale così a 11 il bilancio delle vittime dell'in Emila Romagna. Una quantità di pioggia mai vista , che in poche ore ha fatto salire il livello dei fiumi fino a farli esondare. Praticamente ...... mi sembra una mancanza di rispetto nei confronti di chi ha perso la casa per l'e di chi ... "La cosa che a me- sostiene Micol - , atterrisce e disgusta in queste giornate, è che si ...

Due agricoltori - marito e moglie di 73 e 71 amni - sono stati trovati morti nel loro appartamento di Russi, comune del Ravennate, nelle scorse ore invaso ...Il grande cuore del popolo forlivese. L'orgoglio per uscire dall'emergenza quanto prima possibile. Ci vorrà tempo, ma l'alluvione che ha sconvolto interi quartieri della città ha rafforzato lo spirito ...