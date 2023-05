L’alluvione in Emilia-Romagna e il flop dei fondi anti-dissesto | 8 miliardi mai spesi | «Roma e il Centro sono più a rischio»

(Di giovedì 18 maggio 2023)incostringe a fare i conti. E così si scopre che tra “Italia Sicura” e Pnrr ciottodida spendere entro il 2026. Ma nessuno lo fa. Perché, secondo la Corte dei Conti, alcune regioni hanno dimostrato una «dubbia capacità progettuale». E «carenza di profili tecnici unitamente alla programmazione sul territorio». Eppure in Italia 9 comuni su 10 hanno rischi di alluvione. L’ultimo rapporto di Rendis, la piattaforma che aggiorna sugli interventi per ilidrogeologico, dice che solo due ceri su tre tra quelli finanziaticonclusi. Il caso-limite è quello del fiume Misa. Che ha provocato 10 morti a Senigallia per ...

... mentre'edizione originale in inglese è dell'editore ...sicuro con la redazione di Wired Usa Wiredleaks Il bilancio dell'...di Wired Usa Wiredleaks Il bilancio dell'in...Invece di riutilizzare quel che già c'era, è stato creato'...con la redazione di Wired Usa Wiredleaks Il bilancio dell'...di Wired Usa Wiredleaks Il bilancio dell'in...Su 24zampe:: in- Romagna "angeli del fango" ...La start up Empethy crea una piattaforma nazionale per le adozioni'...