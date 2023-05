L’alluvione | i danni nei 42 comuni e le misure del governo in Emilia-Romagna

(Di giovedì 18 maggio 2023) La situazione è drammatica. Attualmente è impossibile fare un computo preciso dei. Ma “se erano quantificabili in poco meno di un miliardo un paio di settimane fa, ora saranno molti di più”. Il governatore dell’Stefano Bonaccini parla con tono pacato ma risoluto. Il primo pensiero che rivolge durante il punto stampa è alle vittime di questa tragedia provocata dagli alluvioni. Il cordoglio è un balsamo per una ferita che è ancora ben lontana dal rimarginarsi. Le proporzioni deisono enormi. Nella sede dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile a Bologna, accanto a Bonaccini c’è la sua vice, Irene Priolo e il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Alla vicepresidente è affidato il compito di fare il punto sui ...

Aumenta il numero dei Comuni colpiti dall'in Emilia - Romagna. Sono al momento 42, come spiega la ... Ma'incubo ora, ...incalcolabili per'agricoltura della Romagna: il settore più ......18 maggio 2023 - "'Emilia - Romagna sta affrontando un'emergenza senza precedenti: i comuni coinvolti nell'sono 42; purtroppo piangiamo dei morti, ci sono migliaia di sfollati, i...... non ho mai chiesto che'Italia o la Regione fermassero campionati, eventi e produzione di aziende per solidarietà nei nostri confronti. Primo perché non risolve nulla, se non creare altri...