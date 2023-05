La Verità non ha titolato in prima pagina «2022 | 857mila italiani morti per malori improvvisi»

Leggi su open.online

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ha iniziato a circolare sui social network una presuntadel quotidiano La. Non è chiaro a quando dovrebbe risalire, visto che tutti i riferimenti a riguardo appaiono talmente sfocati da risultare incomprensibili. Quello che invece si distingue molto bene è il titolo a caratteri cubitali che ha presto fatto esultare gli utenti contrari ai vaccini anti-Covid. Per chi ha fretta: Ha iniziato a circolare sui social una presuntadel quotidiano Ladove troneggia un titolo contro i vaccini In realtà, non risulta che la testata abbia recentemente pubblicato una copertina del genere Da alcuni indizi possiamo dedurre che la scritta sia stata aggiunta in un secondo momento sulladel numero dello ...