La trama di Fubar

(Di giovedì 18 maggio 2023)è una nuova serie tv che sta per debuttare su Netflix e vede il ritorno nel mondo della recitazione di Arnold Schwarzenegger.su Netflix: lasu Donne Magazine.

LadiQuando esce e dove vederla La location della serie Il cast completo Le parole di Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger , uno degli attori più celebri dei film d'azione e dello ...A rivelare qualche dettaglio sullaè stato James Mangold , durante un'intervista a Collider : ... Al cast si è poi unita Monica Barbaro - dal 25 maggio su Netflix con la serie, in cui ...Laparla di un amore impossibile, un terribile regicidio e la salvezza di una piccola ...così ambiziosa sono presenti nel cast anche altri attori di prestigio come Simon Phillips (con ...

Fubar la serie tv con Arnold Schwarzenegger su Netflix, trama e trailer Dituttounpop

Dal 25 maggio su Netflix l'action-comedy che vede l'attore nei panni di un agente Cia coinvolto in una rete di spionaggio internazionale sotto ...Quando un padre e una figlia scoprono all'improvviso di lavorare entrambi segretamente per la CIA, una già rischiosa missione sotto copertura si trasforma in una scomoda questione di famiglia. (ANSA) ...