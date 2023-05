La Talpa | l’autore storico rompe il silenzio | “Mi hanno ricontattato”

Leggi su biccy

(Di giovedì 18 maggio 2023) Che fine ha fatto La? Acquistato da Mediaset il reality è stato più volte annunciato in palinsesto, ma alla fine una nuova stagione non è mai stata realizzata. Unoautore che ha scritto le tre edizioni andate in onda (nel 2004, nel 2005 e nel 2008) è Marco Salvati che proprio in questi giorni ha rilasciato una lunga intervista a TvBlog. “La rete ha deciso di ricomprare i diritti e io stesso sono stato chiamato. Non so che fine abbia fatto, sapevo che il compito era stato affidato alla Fascino. Mi spiace, è un programma maledetto che ha una fanbase fortissima ancora oggi”. Che Lafosse stata affidata a Maria De Filippi è cosa nota, lo scorso agosto la conduttrice aveva parlato di “fase embrionale”. “Ne approfitto per chiarire una notizia che non è stata riportata con correttezza. I diritti di questo programma non li ...