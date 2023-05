La scuola è finita | e adesso? Consigli per famiglie lavoratrici 

Leggi su dilei

(Di giovedì 18 maggio 2023) Sta per terminare l’anno scolastico e presto, moltissimesi ritroveranno a dover organizzare il tempo libero dei propri figli, in città semideserte e con mamme e papà che lavorano tutto il giorno. Se, chi ha i bambini al nido o allamaterna, piò contare almeno sulla copertura scolastica sino alla fine del mese di giugno, per chi ha figli che frequentano ladell’obbligo, il problema di gestire le giornate dei bambini e dei ragazzi, che sono a casa, si pone prima. Ogni anno, si aprono le polemiche sul calendario scolastico che, qui in Italia, prevede troppi giorni di vacanza in estate, secondo la maggior parte dei genitori. Le vacanze estive sono così lunghe per ragioni che oggi non hanno più senso: si va dal clima ( che sarebbe troppo caldo in alcune regioni, da inficiare sulla presenza dei bambini in aula) sino ...