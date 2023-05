La Russa | “I giovani non leggono più | occorre intervenire” Valditara | “Italia al sesto posto per lettura e comprensione del testo | ruolo della scuola è straordinario”

(Di giovedì 18 maggio 2023) Giornata inaugurale per il Salone internazionale del Libro, la storica manifestazione che si tiene a Torino. Tengono banco le dichiarazioni del presidente del Senato, Ignazio La, che ha chiesto al MinistroCultura, Gennaro Sangiuliano, un intervento urgente per invogliare ia leggere. L'articolo .

'Il problema serio da porsi è come invertire la tendenza alla non lettura dei. C'è un ... possa affrontare questo problema', ha affermato La, intervenendo alla cerimonia inaugurale del ...Nel 2022, e prima dell'invasioneall'Ucraina, nel 2022 in Italia, Spagna o Francia oltre un terzo delle persone,, soprattutto, ha dichiarato di aver attivamente evitato le notizie.A presenziare all'inaugurazione anche il Presidente del Senato Ignazio La, " Il logo con ... Oggi c'è un gruppo minoritario diche legge e una stragrande maggioranza che non legge. Il ...

Salone del Libro, La Russa: “I giovani non leggano niente, si faccia qualcosa. Anni fa regalai un libro di Follett a mio figlio, mi chiese solo quante pagine avesse” Orizzonte Scuola

ROMA, 18 MAG - Yevgeny Prigozhin, il capo del gruppo mercenario russo Wagner, ha accusato le unità regolari dell'esercito russo di essersi ritirate a 570 metri a nord della città ucraina orientale di ...Una delle reazioni dei giovani che considero incomprensibili ... di studiare iniziative” ha detto ancora La Russa.