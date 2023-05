La Roma conquista la finale dell' Europa League | basta lo 0 - 0 con il Bayer Leverkusen

(Di giovedì 18 maggio 2023) Lasi qualifica per ladiin programma il 31 maggio a Budapest . Nella semidi ritorno, dopo l'1 - 0'Olimpico,un sofferto 0 - 0 ai giallorossi per eliminare ...

Lala finale dell' Europa League . Alla squadra di Mourinho basta lo 0 - 0 con il Bayer Leverkusen nel ritorno della semifinale, dopo aver vinto 1 - 0 all'andata all'Olimpico. La finale è ...Finisce 0 - 0 la sfida di ritorno in Germania: in virtù dell'1 - 0 dell'andatala finale del 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Dopo uno squillo in apertura di Pellegrini con un ...NellaMourinho recupera Smalling ed El Shaarawy che, come Dybala , si accomodano in panchina. Il tecnico portoghese conferma Cristante in difesa, affiancato da Mancini e Ibañez . Sulle fasce ...

La Roma conquista la finale di Europa League: Mourinho resiste a Leverkusen e può fare il bis di coppe dopo… Il Fatto Quotidiano

Dodici mesi dopo altra finale, con il salto di qualità. La Roma di Josè Mourinho vola a Budapest dove alla Puskas Arena scenderà in campo alla conquista dell’Europa League: a Leverkusen, in un ritorno ...È stata una serata di pura sofferenza per la Roma, come da copione, ma alla fine il sogno della finale è realtà. Un anno dopo Tirana, ecco Budapest. È la vittoria del gruppo e, soprattutto, di Mourinh ...