La Regione Emilia Romagna attiva un numero verde per l' emergenza

(Di giovedì 18 maggio 2023) Lada domani, venerdì 19 maggio, il800 024662 che risponderà 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20. È un sistema informativo, spiega la, pensato a supporto dell'alluvione e che, in questa fase, "cercherà di rispondere ai quesiti e di...

Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, visitando lo stand dell'- Romagna al Salone ...questa volte questi uomini e donne stanno dando una grande prova portando sollievo a una...... coniglietti, cavalli, perfino rettili: inRomagna, a causa dell'alluvione, l'emergenza animali corre parallela al disastro che sta attanagliando, in queste ore, la popolazione. In una...Lo ha detto, ospite su Rai3, il presidente della- Romagna, Stefano Bonaccini. 27MILA PERSONE SENZA CORRENTE - Sono 27mila le persone senza energia elettrica in- Romagna. Lo ...

Allerta rossa, gli aggiornamenti in tempo reale - Aggiornamento del 18 Maggio delle ore 14:53 - Aggiornamento del 18 Maggio delle ore 14:53 RaiNews

Roma, 18 mag. (askanews) - "Abbiamo espresso io e il ministro Sangiuliano tutta la nostra solidarietà all'Emilia Romagna e alle persone che in queste ore vivono un problema grande, grandissimo, che so ...Gli Opi dell’Emilia-Romagna esprimono “solidarietà verso tutti i colleghi infermieri che nonostante le difficoltà continuano il loro lavoro e portano avanti i soccorsi ad ogni costo, confermando ancor ...