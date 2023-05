(Di giovedì 18 maggio 2023) I Sophia Awards for Excellence di ieri sera hanno coinciso con il 35° anniversariocreazione dei premi, e laha fatto capire quanto siano speciali per lei indossando uno dei suoi gioielli preferiti

... i tutù di Natalie Portman Ladi Francia più glamour (e odiata) della storia del cinema è ... Perfettamente in bilico tra passato e presente, la Marie Antoinette diCoppola indossa décolleté ...... nell'ambito del processo di candidatura del sito seriale 'AppiaViarum' alla World Heritage ... Comitato tecnico - scientifico 'Italia Langobardorum' La tutela del sito Unesco di Santa...La prima a fare il grande passo è stata Iman di Giordania , figlia dellaRania e di re ...Richie si è affidata a Chanel per tre outfit di grande effetto . Quello per la cerimonia è una ...

La regina Sofia recupera il gioiello preferito della madre Federica di Grecia per premiare Gloria Estefan Vanity Fair Italia

La figlia di re Felipe continua l'iter per salire al trono: il 17 agosto inizierà la sua formazione militare all’Accademia di Saragozza ...Attualmente è concesso solo alla regina Letizia di Spagna, alla regina Mathilde del Belgio, all’ex regina Sofia di Spagna, all'ex regina Paola di Belgio, alla granduchessa Maria Teresa di Lussemburgo, ...