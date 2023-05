(Di giovedì 18 maggio 2023) La 7 ha avviato unafondi per lein soccorso degli abitanti, per chi ha perso tutto, dalla casa all'azienda, attivando un conto corrente per le donazioni. Ognuno di noi può ...

- La 7 ha avviato unafondi per le zone alluvionate in soccorso degli abitanti, per chi ha perso tutto, dalla casa all'azienda, attivando un conto corrente per le donazioni. Ognuno di noi ...I soldi saranno devoluti a favore dell'Agenzia per la sciurezza territoriale ela Protezione Civile aderendo allafondi. Gli altri dettagli li fornisce Benedetto Vigna , CEO della Ferrari. I ...Una chat su Telegram chiama ai cittadini. Si chiama "Sos Cesena" ed è una chat già usata in precedenza per necessità di vario tipo. Inevitabilmente in queste ore, la chat si è trasformata ...

La raccolta di La7 per le zone alluvionate TGLA7

La 7 ha avviato una raccolta fondi per le zone alluvionate in soccorso degli abitant, per chi ha perso tutto, dalla casa all'azienda ...Cairo Communication ha totalizzato nel Q1 2023 ricavi lordi per oltre 256 milioni e un risultato netto negativo di 3 milioni di euro ...