La piena verso Ravenna e Lugo - I

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ore 11:58 Nuova allerta nella zona di Medicina (Bologna), per la rottura di Idice e Quaderna Ore 11:55 Secondo Enel, sono 27mila le persone rimaste senza elettricità in Emilia - Romagna Ore 11: 51 ...

Le squadre di Aspi sono impegnate in operazioni di ripristino dellafruibilità del tratto, ... Nel tratto si registrano 15 km di codaFirenze e 9 km in direzione Bologna. Per ridurre la ...... zona saline, Malva Nord Ora 9:45 a Modena chiusi due ponti per ladel Secchia Ore 9:39 Coldiretti, oltre 5mila aziende agricole finite sotto'acqua Ore 9:02 sull'A1 riaperte due corsie...Le squadre di Aspi attualmente sono impegnate in operazioni di ripristino dellafruibilità ... Nel tratto si registrano 15 km di codaFirenze e 9 km in direzione Bologna . Al fine di ridurre ...

Importante smottamento sull'Autostrada dovuto alle forti piogge registrate nelle ultime ore. Incolonnamento anche in direzione Nord per nove chilometri ...