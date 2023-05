La persecuzione della Russia contro i Tatari in Crimea

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il 18 maggio si celebra la giornatamemoriadeportazione deidi: dall’alba del 18 maggio 1944, con un’operazione di due giorni, l’intera popolazione Tatarapenisola, circa cento novantamila persone, fu deportata per ordine di Stalin, con la falsa accusa di collaborazionismo collettivo con la Germania nazista. Si tratto di una pulizia etnica totale. Durante la deportazione verso le steppe dell’Asia centrale morirono non meno del 20 per cento (secondo dati ufficiali sovietici) e in realtà circa il 46 per cento deidi, – comprendendo sia le uccisioni sul posto di coloro che tentavano di resistere, sia le morti per fame e maltrattamenti. Già nel luglio di quell’anno le loro case furono occupate da più di cinquantamila persone ...