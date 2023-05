La nuova app Gardaland Express porta la firma di due aziende bergamasche

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 18 maggio 2023) Bergamo. E’ta dalleValeo.it e Brick Technologies Srl laApp “” sviluppata per il il parco di divertimenti più famoso d’Italia, in grado di richiamare ogni anno tre milioni di visitatori. Quella realizzata dal team orobico è un’applicazione che consente ai visitatori di accedere alle attrazioni in modo rapido ed efficiente, grazie a una customer experience totalmente rinnovata del sistema “Salvatempo”, da anni asse strategico per il parco. L’app è stata realizzata in tempi record, poco più di 90 giorni, pochi mesi prima dell’apertura ufficiale del Parco per il 2023 così da permettere la presentazione del nuovo servizio salta-code ad aprile, quando la struttura di entertainment ha ...