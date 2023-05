La MLS silura Bernardeschi | l’ex Juventus si consola e torna in Serie A

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 maggio 2023) E’ un periodo nerissimo per Federico, calciatore exe Fiorentina attualmente al Toronto. Dopo una prima stagione di ambientamento, l’attaccante italiano non è riuscito ad imporsi e la situazione è diventata sempre più delicata, sia dal punto di vista tecnico che ambientale. La squadra è in crisi nera, occupa l’ultimo posto in classifica ed i calciatori italiani sono finiti nel mirino. In 13 partite il Toronto ha collezionato appena 13 punti con appena 13 gol fatti e 17 subiti. La vetta della classifica è distante addirittura 14 punti e le prospettive per il futuro non sono buone. Arrivati in MLS come colpi da novanta,e Insigne non sono sempre riusciti a fare la differenza e la situazione è peggiorata dopo l’inizio di stagione. I tifosi hanno iniziato la contestazione e in testa alle critiche sono ...