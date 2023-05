La mattina del festival profuma di burro

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 18 maggio 2023) La prima colazione è quella fase in cui ci si riappropria delle prime ore del giorno ritrovando un momento per sé stessi. Nonostante ci siano tante altre occasioni per sedersi a tavola nelle ore successive, l’attenzione e la cura che sempre più professionisti e realtà stanno rivolgendo al momento colazione è particolarmente significativa. Non è più solo dolce ma anche salata, non è più solo fatta di torte della nonna in chiave tradizionale italiana ma attinge dal mondo, spaziando dai banana bread americani ai cupcakes così come alle pastries danesi. Resistono pancakes e waffles ma sembrano quasi referenze obsolete: l’attenzione ora è tutta per i lievitati, di sempre più varietà e ricercatezza, conditi con frutta fresca, secca, creme, salumi, formaggi, uova e verdure. A seconda delle scuole di pensiero e degli stili di ogni artigiano, iltorna ed essere ...