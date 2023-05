La Madonna di Trevignano “lacrima” durante la diretta con Pomeriggio 5 | l’inviata di Barbara D’Urso sotto choc | “Mai vista una cosa del genere”

(Di giovedì 18 maggio 2023)no e trasudano olio profumato. Le statue di Gisella Cardia, la sedicente veggente diRomano, continuerebbero ancora a stupire. Il condizionale è come sempre d’obbligo anche se, questa volta, il tutto è avvenuto a favore di telecamera, martedì 16 maggio, subito dopo l’interrealizzata a Gisella e Gianni Cardia e trasmessa il giorno successivo nel programma condotto dasu Canale 5. A testimoniarlodi5 Giorgia Scaccia che, insieme agli operatori, ha ripreso le due statue proprio nel momento preciso dellazione: “Stavamo per concludere un’intera Gisella, quando Gianni ci ha mostrato che la statua nella teca, quella dellache due anni fa ha ...

Il 'miracolo' delladiin diretta tv a Pomeriggio Cinque . La statua ha cominciato a lacrimare dopo l'intervista della veggente Gisella Cardia con Barbara D'Urso. È successo ieri, mercoledì 17 maggio, ...di: il miracolo continua, ora anche in televisione. La veggente Gisella ha accolto nella sua casa la trasmissione L'articolodi, la statua piange in tv: la ...Il 'miracolo' delladiin diretta tv. Dopo l'intervista della veggente Gisella Cardia con Barbara D'Urso , la statua ha cominciato a lacrimare. È successo ieri, mercoledì 17 maggio, nel programma ...

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – «Noi non abbiamo mai chiesto un euro a nessuno perché le preghiere sono gratuite» Sono le parole di Gisella Cardia, la… Leggi ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...