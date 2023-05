'La Juve è sempre la Juve' | Rakitic e quel retroscena di mercato

"Il presidente ha detto che mi cerca lae spera che resti Ringrazio il presidente Paolo Berlusconi per le belle parole ma se la ... Io vi dicola verità, non ho ricevuto nessuna chiamata. ...Attacco stravolto,allo sbando: 'Scelte schizofreniche'Un'idea che trova nelle parole di Furio ... l'efficienza e l'identità di una squadra che hafatto dell'unità di gruppo e della ...COSA SERVE ALLA- 'Deve giocare bene a calcio come il suo avversario. Bisogna inventarsi ... Credo che Allegri abbia questo calcio in testa da. Il suo avversario è il non volersi evolversi, ...

Siviglia-Juve, Allegri pensa a Kean: i perché della possibile scelta Tuttosport

Ivan lo sa. L'ha vissuto sulla sua pelle. E avrebbe potuto anche vestire la maglia opposta a quella biancorossa. Nel 2019, estate piena, la Juventus cercava un centrale di sicuro affidamento e aveva ...(Adnkronos) – “Il presidente ha detto che mi cerca la Juve e spera che resti Ringrazio il presidente Paolo Berlusconi per le belle parole ma se la Juventus mi avesse chiamato me lo ricorderei”. A par ...