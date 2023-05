La guerra degli ascolti in tv | Luce dei tuoi occhi 2 contro Chi l' ha visto? chi vincerà?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 18 maggio 2023) La sfida per glitelevisivi continua tra Mediaset e Rai, ma chi è riuscito a vincere la prima serata di ieri? Scopriamo i dati dell'auditel e la classificaspettacoli più visti durante la serata, lasciando che la competizione tra queste due importanti emittenti televisive italiane aumenti la curiosità del lettore. Di cosa parliamo in questo articolo... La lotta per glitelevisivi tra Rai e Mediaset Vincitore della prima serata: "dei2" su Canale 5 "Chi l'ha?" su Rai3 supera il film di Rai1 "The Help" Rai 1 vince l'access prime time con "Cinque Minuti con Bruno Vespa" e "Affari" Le reti Rai prevalgono nella prima serata e nell'intera giornata La sfida per il primato...