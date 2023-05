La furia dell' acqua invade una casa | gli abitanti salgono al piano di sopra

La paura degli abitanti, la casa si allaga e il livello'acqua sale a vista d'occhio 18 maggio 2023Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, ladei ladri: furti e danni in ... Il conducente'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare ...Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, ladei ladri: furti e danni in ... Il conducente'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare ...

Alluvione a Cesena, furia dell'acqua. Paura e disperazione: "Sono vivo ma ho perso tutto, come farò" il Resto del Carlino

Tiscali Italia S.p.A. con socio unico Sede Sociale: Cagliari, Località Sa Illetta, S.S. 195, Km 2.300, 09123 Capitale Sociale: 18.794.000,00 i.v. Iscrizione al registro delle imp ...Le immagini girate nel quartiere Romiti mostrano la zona più colpita di Forlì. Le strade si mostrano piene di fango e ai lati si vede ancora tanta acqua che non ha avuto modo di ritirarsi ...