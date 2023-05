La Fondazione Angelo Vassallo esprime perplessità sulla bretella di collegamento Eboli-Agropoli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“ComeSindaco Pescatore esprimiamo forte dissenso in merito alla realizzazione della variante SS 18 trae l’autostrada A2 del Mediterraneo ad. Le ragioni della contrarietà al progetto Anas riguardano il nodo più importante della scelta di questa opera: quali studi e analisi sono state fatte per giungere a questa soluzione, a questa idea di tagliare in linea retta un territorio nato e sviluppatosi nel rispetto della sua vocazione ambientale? Quale piano si è seguito come scelta prioritaria dell’investimento? Quale colore politico ha deciso di impegnare questa grande massa di investimento? Notizie essenziali che non troviamo nella relazione preliminare di progetto. In questa, normalmente, si dovrebbero trovare richiamati gli atti a ...