La Fiorentina rimonta a Basilea ed è in finale di Conference League | si giocherà un trofeo europeo dopo 33 anni

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Basilea -, semifinale di ritorno della UEFA Conference LeagueDopo la sconfitta dell'andata, latenta lain casa del Basilea per raggiungere la finale di Conference League. Passata in vantaggio allo stadio Artemio Franchi grazie alla rete di Arthur Cabral, la Viola è stata ...Commenta per primo Se laspera nellain Conference League in casa del Basilea , lo stesso può dirlo anche l'Az Alkmaar, impegnato alle ore 21 con il West Ham all'Afas Stadion. Gli olandesi infatti, hanno ...Per quanto riguarda la gara singola, un successo dellaprevale a 1,75, mentre il bis della squadra di casa è alto a 4,50, con il pareggio fissato a 3,95. Il Goal è avanti a 1,62, contro il ...

La Fiorentina rimonta a Basilea ed è in finale di Conference League: si giocherà un trofeo europeo dopo 33… Il Fatto Quotidiano

FINISCE QUI. LA FIORENTINA VOLA A PRAGA! 120'+9' - PALO DI JOVIC! 120'+8' - Tutto buono. 120'+8' - Check del Var. 120'+8' - ...Dopo la qualificazione della Roma, è il Siviglia a staccare il pass per la finale di Europa League: Juve ko. Fiorentina in finale di Conference ...