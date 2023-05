La Ferrari dona un milione di euro a sostegno dell’Emilia Romagna colpita dall’alluvione

(Di giovedì 18 maggio 2023) La. La Scuderia hato undia favore dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia, aderendo alla raccolta fondi regionale. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “I fondi saranno impiegati, con il coordinamento degli Enti territoriali, a favore della popolazione localein questi giorni, con una particolare attenzione ai progetti di recupero ambientale e per la gestione del dissesto idrogeologico”. Il Ceo di, Benedetto Vigna, ha dichiarato: «Nei momenti di difficoltà il posto diè sempre ...

GP Imola cancellato - Come ormai noto da ieri, il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2023, previsto per questo weekend all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è stato annullato e, ...La somma che la Ferrari dona confluisce nella raccolta fondi avviata dalla Regione Emilia Romagna. L'a.d. Vigna: "Vogliamo fornire una risposta concreta e immediata" ...