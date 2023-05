La Corte Suprema statunitense non ritiene le aziende informatiche responsabili dei post degli utenti

(Di giovedì 18 maggio 2023) In due sentenze ha deciso che non possono essere perseguite legalmente per favoreggiamento del terrorismo

... storie di donne e di violenza' tenutosi il 22 Novembre 2022 presso l'Aula Avvocati delladi Cassazione in Roma, le opere dei Finalisti e dei Vincitori dell'Edizione 2023 del Premio ...Miguel Bosé ha vinto la guerra legale avviata dall'ex compagno per i quattro figli. Laspagnola ha dato ragione a Bosé nella causa aperta dall'ex compagno, lo scultore Ignacio Palau sui loro quattro figli biologici di cui due avuti dall'artista e due dal suo ex. La...Laspagnola ha dato ragione a Miguel Bosé in una causa aperta dall'ex compagno Ignacio Palau, riguardante i figli biologici di entrambi (due del primo e due del secondo). Laha ...

Corruzione in Ucraina, arrestato il capo della Corte Suprema: «Ha preso una tangente da 3 milioni di dollari» Open

La Corte Suprema degli Stati Uniti si è pronunciata su due diversi casi dando ragione alle aziende informatiche come Google, Facebook e Twitter e stabilendo che non possano essere perseguite legalment ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...