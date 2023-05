La corda si spezza e cade dalla funivia in val Gardena | operaio muore sul colpo | il terribile incidente sul lavoro

(Di giovedì 18 maggio 2023)mortale sul, nella mattinata di oggi giovedì 18 maggio : il fatto è accaduto allaSeceda in val. Un, mentre era impegnato - presumibilmente - in lavori di ...

Durante lo spostamento da una cabina all'altra, per motivi ancora da chiarire, la corda a cui era assicurato si è tagliata e lui è precipitato da un'altezza di circa 60 metri, morendo sul colpo.

Durante lo spostamento da una cabina all'altra, per motivi ancora da chiarire, la corda a cui era assicurato si è tagliata e lui è precipitato da un'altezza di circa 60 metri, morendo sul colpo.Incidente mortale sul lavoro, questa mattina intorno alle 9.20, durante la manutenzione della funivia Seceda in val Gardena, attualmente chiusa in ...