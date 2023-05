La conferenza di De Laurentiis LIVE

Perché Spalletti tentenna e rimbalza alla società E perché Deancora non risponde Cosa è che non mette d'accordo i due Tante, troppe domande, ma una questione irrisolta c'è, ed è ...A breve lastampa di Deper presentare il ritiro precampionato del Napoli: in arrivo notizie importanti su SpallettiIl campionato e i festeggiamenti per lo scudetto non si sono ancora ...Tutto pronto per lastampa di Aurelio Deche presenterà il ritiro del Napoli a Dimaro in estate: ecco le informazioni su orario, diretta tv e streaming dell'appuntamento di oggi, al quale secondo ...

Napoli, annunciata per giovedì conferenza: ci sarà anche De Laurentiis Corriere dello Sport

A breve la conferenza stampa di De Laurentiis per presentare il ritiro precampionato del Napoli: in arrivo notizie importanti su Spalletti ...C’è grande attesa per la conferenza stampa di oggi. Il presidente Aurelio De Laurentiis alle 12:30 presenterà il ritiro a Dimaro-Folgarida che si terrà dal 14 al 25 luglio. Si spera che il patron del ...