La casa dei fantasmi | ecco il nuovo trailer italiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ladeiè il reboot del celebre film Disney Haunted Mansion, che è prodotto da Guillermo del Toro ed è destinato per il cinema: scopriamo insieme ilLadeiè ilfilm reboot del celebre titolo del 2003 Disney Haunted Mansion, ed è diretto da Guillermo del Toro con un cast davvero eccezionale. Il film è destinato per il cinema, nonostante Disney stia puntando molto per titoli destinati allo streaming sulla piattaforma Disney Plus e uscirà nelle sale il 28 luglio 2023. Scopriamo insime uninche ci fa entrare nel vivo del film. Un cast eccezionale per questo reboot che è comunque prodotto da un regista premio Oscar, quindi ...

La Casa dei Fantasmi, il nuovo trailer del film [HD] MYmovies.it

La Casa dei Fantasmi: diffuso il trailer ufficiale italiano Dopo il teaser dello scorso marzo, la Disney ha rilasciato il trailer ufficiale italiano di&nbs...