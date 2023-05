Kyrgios ferito in una rapina | salta il Roland Garros | pistola puntata alla madre del tennista | rubata la sua auto

Il rapinatore avrebbe rubato l'auto diarmato di pistola, come precisato dall'agente, che ha anche dichiarato che 'l'intervento al ginocchio è riuscito bene e il suo percorso di ...Secondo ricostruzioni giornalistiche locali, un uomo avrebbe puntato una pistola contro la madre diprima di rubare l'automobile vicino alla sua casa di Canberra.avrebbe chiamato la ...Secondo l'agente,si sarebbe procurato un taglio ad un piede in una disavventura a casa di sua madre. Secondo ricostruzioni della stampa locale, un rapinatore avrebbe puntato la pistola ...

Kyrgios ferito in una rapina, salta il Roland Garros: pistola puntata alla madre del tennista, rubata la sua a ilmessaggero.it

Il tennista australiano non parteciperà al Grande Slam sulla terra francese, la causa dell'assenza la rivela il suo agente ...Brutta notizia per gli appassionati di tennis: Nick Kyrgios non sarà purtroppo presente al Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione che si svolgerà sulla terra rossa di Parigi dal 28 maggio all ...