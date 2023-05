Kylie Minogue è tornata con un singolo tutto da ballare | Padam Padam

(Di giovedì 18 maggio 2023) A tre anni da Disco e Say Something,con, ilche anticipa l’uscita dell’album Tension (fuori dal 22 settembre). Il pezzo non sarà originalissimo, ma èquello che possiamo chiedere ad una popstar: unorecchiabile, un ritmo martellante e un ritornello da canticchiare già al secondo ascolto. Efa il suo lavoro… Ma in Tension dipare ci sarà spazio anche per brani diversi, insomma, non solo club banger, ma anche ballad: “Sono così fiera di questo lavoro. Perché è da molto che lo sto curando e non vedo l’ora che i miei fan possano ascoltare ...

Fuori venerdì, ma giovedì in anteprima su BBC Radio. Ovveroche va a prendersi l'estate di rosso latex vestita.Oltre ad aver suonato live in Europa, America e Australia, ad aver duettato con i più grandi artisti italiani e internazionali (da Tiziano Ferro a Michael Bublé, da Biagio Antonacci a, ...E singolo fu. Padam Padam , prima traccia estratta da Tension, nuovo disco diin arrivo il 24 settembre, uscirà questo venerdì, 18 maggio. Il 21la canterà live durante la finalissima di American Idol. Ritorno in grande stile per la fatina del pop, che ha ...

Kylie Minogue annuncia il ritorno con la canzone Padam Padam Sky Tg24

Si sta per alzare il sipario sulla nuova era discografica di Kylie Minogue. La cantante australiana ha annunciato l'uscita del nuovo singolo Padam Padam, di cui ha distribuito una breve anteprima ...