Kishida - Meloni | ' incrollabile sostegno a Kiev | avanti sanzioni'

(Di giovedì 18 maggio 2023) I rapporti bilaterali, con la promozione di una "cooperazione concreta come partner strategici", ma anche la difesa "dell'ordine internazionale libero e aperto basato sullo stato di diritto", oltre ...

Sono i temi al centro del colloquio "durato circa 60 minuti" tra il primo ministro giapponese Fumioe la presidente del Consiglio italiana Giorgia, secondo quanto riferisce una nota di ...Così il primo ministro del Giappone Fumioin apertura dell'incontro bilaterale con la presidente del Consiglio Giorgiaa Hiroshima. 9.29 - 'La portata della devastazione del maltempo è ......di deputati e deputate hanno rivolto un appello alla presidente del Consiglio Giorgia, ... di mantenere il gruppo di lavoro sul disarmo nucleare voluto dal Primo Ministro Giapponese, che ...

Meloni e Kishida aprono il G7, sempre più in lockdown Il Foglio

HIROSHIMA - Il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni ha incontrato a Hiroshima il Primo Ministro del Giappone, Fumio Kishida, in occasione del Vertice G7 in programma dal 19 al 21 maggio. Kishida, ac ...I rapporti bilaterali, con la promozione di una "cooperazione concreta come partner strategici", ma anche la difesa "dell'ordine internazionale libero e aperto basato sullo stato di diritto", oltre al ...