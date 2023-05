Commenta per primo Sarà il Benfica la prossima destinazione di Daichi. Secondo BILD , il giapponese dell' Eintracht Francoforte andrà a parametro zero e rinforzerà la squadra di Rui Costa .Commenta per primo Sarà il Benfica la prossima destinazione di Daichi. Secondo BILD , il giapponese dell' Eintracht Francoforte andrà a parametro zero e rinforzerà la squadra di Rui Costa .

Kamada ha scelto il Milan: il Napoli non è in corsa

Tra i tanti appunti che si possono fare al Milan di Pioli, in particolare dopo una stagione del genere, è che tolti i titolarissimi è difficile trovare continuità di ...I rossoneri potrebbero decidere di acquistare un nuovo trequartista a parametro zero: però sul giocatore ci sono tante squadre. Il Milan potrebbe avere problemi sulla trequarti visto che Charles De Ke ...