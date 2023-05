Juventus fuori anche dall’Europa League | flop assoluto col Siviglia

Leggi su inter-news

(Di giovedì 18 maggio 2023) Lagioca male, si difende più che mai e perde comunque in trasferta acon il risultato di 2-1. La squadra di Massimiliano Allegri saluta così l’Europa. VITTORIA – Ilvince in Spagna contro lacon il risultato di 2-1 e accede alla finale di Europa. La partita dei bianconeri non è iniziata nel migliore dei modi. Ilha dominato il primo tempo, gli è stato negatoun calcio di rigore alla fine dei quarantacinque minuti. I bianconeri sono stati pericolosi in contropiede, hanno colpito un palo con Moise Kean e Angel Di Maria ha sprecato davanti al portiere. Nella ripresa si è accesa ancora di più la partita: a sbloccarla ci ha pensato Dusan Vlahovic al minuto 65 con un cucchiaio che ha beffato ...